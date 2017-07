Betrapte dief op bewakingsbeelden brengt zelfs slachtoffer aan het lachen met... bilspleet

Normaal gezien is een video van een diefstal niet bepaald iets waar je spontaan mee begint te lachen. Toch overkwam het de Amerikaanse Cherish Clinton uit Salinas. Toen ze op haar bewakingsbeelden zag hoe een dief haar postpakketje meenam, was haar oog gevallen op zijn bilspleet. “Het was best grappig toen ik hem voorover zag buigen”, aldus de vrouw.

Clinton kreeg vorige week vrijdag een melding van Amazon dat haar bestelling bij haar huis was geleverd. Toen ze echter thuiskwam, was er geen pakketje te bespeuren. “Toen besefte ik dat ik bewakingscamera’s had geïnstalleerd”, vertelde ze aan lokale media. Via haar smartphone kon ze niet veel later de beelden bekijken.

Nog niet gevat

“Aanvankelijk was ik geschokt”, verklaarde Clinton. “Een diefstal op klaarlichte dag, hoe kan zoiets gebeuren?” Maar eens ze de dief en zijn bilspleet te zien kreeg, kon ze een lach niet onderdrukken. “Dat was best grappig. En gelukkig ging het in dit geval maar om hondenvoer.”

Ondanks dat de dief is opgenomen . Volgens de politie van Salinas zijn diefstallen van postpakketten al langer een probleem in de regio, al zijn er steeds meer inwoners die bij hun woning bewakingscamera’s hebben geïnstalleerd.