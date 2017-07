Man doet romantisch aanzoek bij waterval, maar dat gaat helemaal fout

Het leek een prachtig idee van de Amerikaan Andrew Schuhmann. Na zes jaar samen te zijn met zijn vriendin Kammie, besloot hij bij de Havasupai Falls in Arizona een huwelijksaanzoek te doen. Maar wat een hartverwarmend moment moest worden voor het koppel, resulteerde uiteindelijk in een aanzoek dat op pijnlijke wijze fout liep.

Het koppel was op trektocht in het gebied en had ook een andere vriend mee die stiekem met Andrew had afgesproken om het aanzoek te filmen. “Toen ik echter de schoonheid van de omgeving zag, werd ik wat te gulzig”, vertelde de Amerikaan aan Newsflare. “Ik bedacht haastig een plan om ook de waterval in de video te laten zien. Daarom vertelde ik Kammie dat ik een foto wilde van ons samen waarbij we boven de kleinere watervallen sprongen. In plaats daarvan zou ik net voordien een knieval maken en haar vragen of ze met me wilde trouwen.”

Vanaf dat moment ging het helemaal mis. “Net voordat we zouden springen, verloor ik uit nervositeit de ring”, aldus de man. “Ik vroeg haar dan maar haastig of ze met me wilde trouwen. Gelukkig zei ze ‘ja’”. Een snelle kus volgde, waarna hij samen met zijn toekomstige bruid op zoek ging naar de ring.

Drie uur zoeken

Het bleek een vergeefse poging. Na drie uur zoeken had het koppel nog steeds geen ring gevonden. Andrew was er zelfs zodanig van aangedaan dat hij zichzelf allerlei zaken begon te verwijten. “Waarom zou ze met iemand trouwen die zou dom is?”, vroeg hij zich in tranen af.

De beelden dateren van vier jaar geleden, en intussen is het koppel nog steeds gelukkig getrouwd. “We hebben de video zelfs getoond tijdens onze huwelijksreceptie”, liet Andrew weten. “Het is tot op heden een erg gênant moment, al blijft het niettemin een geweldig verhaal.”