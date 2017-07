Auto met jongeren belandt in gracht

Willebroek - In de Hoogstraat in Tisselt is zaterdagochtend een auto in de gracht terechtgekomen. Het voertuig ging over de kop maar kwam terug op zijn wielen terecht. De bestuurder bleef ongedeerd, de passagier werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij het uitkomen van een flauwe bocht, in de richting van Leest, verloor de bestuurder van de Volvo de controle over zijn stuur. De wagen kwam in de gracht terecht, smakte tegen een betonnen duiker en werd de lucht in gekatapulteerd. De auto ging bij de klap nog over de kop en kwam vijftig meter verderop terug op zijn wielen terecht. De wagen stond terug met zijn snuit in de richting van Tisselt-centrum.

De bestuurder, een 21-jarige jongeman, kon zelf uit zijn auto klauteren. Hij bleef ongedeerd. De 22-jarige passagier geraakte niet meer op eigen kracht uit de verhakkelde wagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeerde niet in levensgevaar.