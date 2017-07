Vrachtwagens in lichterlaaie in Antwerpse haven

Luchtbal-Rozemaai - In de Antwerpse haven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier vrachtwagens uitgebrand. De brandweer kwam massaal ter plaatse.

De trucks stonden geparkeerd op de parking aan de Henry Fordlaan en de Rostockweg. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichterlaaie. De vrachtwagens stonden naast elkaar en de brandweer vermoedt dat het vuur telkens van truck naar truck oversloeg.

“We werden rond 1.30 uur opgeroepen. Het was best een grote brand en en we hadden wat moeite om het vuur onder controle te krijgen. Na een halfuur was de brand onder controle en rond 2.30 uur was alles volledig geblust”, zegt woordvoerster Jasmien O.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.