Zwart weekend op Europese wegen: nu al lang aanschuiven

Brussel - Op de Europese wegen wordt het een zwarte zaterdag, met een grote drukte voor zowel het vertrek als de terugkeer. Voor 7 uur ‘s ochtends is het zo al aanschuiven op de A7 richting zuiden in de Rhônevallei in Frankrijk en aan de Gotthardtunnel richting zuiden in Zwitserland. Dat melden mobiliteitsorganisaties VAB en Touring.

Op de A7 van Lyon naar Orange in de Rhônevallei is het al erg druk. Daar bedraagt de verliestijd al ongeveer twee uur. Elders in Frankrijk is het al erg druk verkeer met wat stremmingen. Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland richting zuiden bedraagt de wachttijd volgens de mobiliteitsorganisaties al tussen anderhalf uur en twee uur.

In Duitsland vertrekt zaterdag een groot stuk van het zuiden van het land op vakantie. Op de A8 naar Salzburg is het al een uur tot anderhalf uur aanschuiven. Ook op de A3 Keulen - Frankfurt - Nürnberg - Passau is er erg druk verkeer met files.

In Oostenrijk bedraagt de verliestijd voor de Karawankentunnel richting Slovenië al een uur. Zaterdag zal het ook aanschuiven worden aan de grensovergangen met Duitsland (Fernpassroute) en aan de Tauerntunnel op de A10.

In Italië is het druk maar vlot verkeer.

In eigen land wijst de barometer van het Vlaams Verkeerscentrum rond 7 uur nog geen file aan.