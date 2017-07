VS en Zuid-Korea voeren gemeenschappelijke militaire oefening uit

Zuid-Koreaanse en Amerikaanse troepen hebben samen enkele militaire oefeningen uitgevoerd als reactie op een nieuwe raketlancering vanuit Noord-Korea. De oefening bestond onder meer uit het afvoeren van enkele raketten in de zee voor de oostkust van Zuid-Korea.

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump nogmaals duidelijk gemaakt dat Noord-Korea zich door deze praktijken “verder isoleert, haar economie verzwakt en het eigen volk beschadigt”, luidt een mededeling van de president.

Mocht de veiligheid van het Amerikaanse volk effectief in gedrang komen, zullen “de Verenigde Staten alle nodige stappen zetten om die veiligheid te garanderen en onze bondgenoten in de regio te beschermen”.

Het communistische regime in Noord-Korea lanceerde vrijdag opnieuw een intercontinentale raket gelanceerd. De raket legde een duizendtal kilometer af, en is vervolgens in de Japanse Zee neergestort. Raketten van het vrijdag gelanceerde type Hwasong-14 zouden ook de Verenigde Staten kunnen bereiken.