IN BEELD. Bosuil aan het feest na onverhoopt gelijkspel

Deurne - De supporters van R. Antwerp FC hebben genoten van de eerste competitiewedstrijd in de hoogste klasse. De Great Old speelde knap 0-0 gelijk tegen Anderlecht, en maakt zo meteen een goede indruk bij hun terugkeer op het hoogste schavot. En de fans, die lieten zich luidkeels horen.

Niet alleen in het stadion, maar ook in de cafés rond de Bosuil was er al voor de wedstrijd veel sfeer. Hoewel de meeste supporters van de Great Old vooraf zouden getekend hebben voor een gelijkspel, begonnen de fans naarmate de wedstrijd vorderde te hopen op de winst.

Onder meer in café Great Old op de Ter Heydelaan was de spanning te snijden. Gedurende de wedstrijd werden enkele vuurpijlen afgestoken en namen de gezangen toe. Bij het laatste fluitsignaal weerklonk er gejuich in het stadion en de cafés waar de wedstrijd werd uitgezonden.

Er was een enorme politiemacht op de been. Overvalwagens, een waterkanon en agenten te paard zorgden mee voor de rust rondom het stadion.