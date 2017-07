“Kastanjebomen Charlottalei zijn wél gezond”

Antwerpen 2018 - De kastanjebomen in de Charlottalei zijn dan toch gezond volgens een nieuwe studie. Buurtbewoners blijven zich verzetten tegen de geplande kap. Ze dienden gisteren een petitie in.

Gisteren is een groepje van het bewonerscomité van de Charlottalei naar het districtshuis van Antwerpen en het stadshuis getrokken met een petitie. Ze verzamelden 2.700 digitale en ongeveer 750 fysieke handtekeningen. De eis was duidelijk: de kastanjebomen in de Charlottalei zijn wél gezond en ze moeten blijven staan.

Eind augustus vindt de kap plaats. De bomen zouden een gevaar vormen omdat ze niet langer gezond zijn. Tijdens de geplande heraanleg van de Charlottalei zullen de wortels beschadigd worden. Waardoor ze ongezonder worden en mogelijk omvallen.

“De nieuwe studie toont aan dat de bomen wel gered kunnen worden”, zegt Kristien Dirckx, contactpersoon van het buurtcomité. “Bovendien zijn ze gezond voor de buurt en dat zou moeten voorgaan op al de rest. ”

“Die kastanjes kunnen nog honderd jaar mee”, valt Jorn Copijn haar bij. Hij is adviseur boomverzorging en stedenbouw, en voerde het onderzoek uit. “Ze regelen waterhuishouding, temperatuurverlaging en nemen fijn stof op.” De stad zal kleinere boompjes in de plaats zetten. “Je hebt vijfhonderd boompjes van 8 tot 10 jaar nodig om een kastanje te vervangen. Door die te kappen, neem je een stap van 50 jaar terug in de tijd. Onbegrijpelijk. Bomen zijn levende wezens, geen lantaarnpalen. Je kan ze de juiste voeding geven onder het wegdek”, weet hij.

“We hebben al een boomstudie gedaan”, zegt districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). “En die wees uit dat de bomen te hard onder de werken zouden lijden en instabiel zouden worden. De plannen hertekenen zou het financieel plaatje enorm moeilijk maken.”