In vrachtwagen verstopte verstekelingen opgepakt

Niel - Opschudding gisterenvoormiddag in de Nielse Matenstraat. De chauffeur van een Roemeense vrachtwagen hoorde lawaai in zijn oplegger en hield halt ter hoogte van de Q8, waarna hij de politie alarmeerde. De man trof namelijk zes mensen aan in zijn oplegger.

Twee ervan konden onmiddellijk worden opgepakt. De andere vier zetten het op een lopen. Binnen de tien minuten werden drie van hen opgepakt. De zesde verstekeling is nog op de vlucht en houdt zich vermoedelijk schuil in de wijk De Bossen.

De bewoners van deze wijk werden via het buurtinformatienetwerk gevraagd uit te kijken naar een man met een rugzak en een pet. Volgens de politie van de Zone Rupel gaat het om meerderjarige mannen met een Afrikaans uiterlijk die geen identiteitspapieren bij zich hebben. De politie gaat nu verder uitzoeken wie ze zijn en hoe ze in België zijn terechtgekomen.

De vrachtwagen reed niet naar Engeland, maar het is niet uitgesloten dat de zes mannen wel hoopten daar te geraken. Verder onderzoek zal moeten uitmaken of er eventueel sprake is van mensensmokkel.