Berchem - Het Tram- en Autobusmuseum in Berchem opent in 2018 opnieuw de deuren. Tegen dan zal het zo’n acht jaar gesloten zijn. De loods wordt nu na jaren van verloedering onder handen genomen.

De tijd heeft lang stilgestaan in de geklasseerde tramloods uit 1912 op de Diksmuidelaan in Berchem, maar nu komt er na een lange periode opnieuw leven in de brouwerij. De stilte in de loods wordt momenteel ...