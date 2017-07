Man (44) kritiek na duw van balkon op Linkeroever: ook bloed gevonden in flat

De 44-jarige Jhonny Zapata werd gisteren van zijn balkon geduwd. Aan de duw ging al geweld vooraf, want in het appartement van de man heeft de politie bloedsporen gevonden. De moordbrigade heeft de zaak in handen genomen.

“Ik stond net mijn was op te hangen op het balkon”, vertelt een bewoonster van het appartementsgebouw op de Blancefloerlaan op de Antwerpse Linkeroever. “Toen viel hij naar beneden. Ik had het liever niet gezien.”

Slachtoffer Jhonny Zapata, een 44-jarige bewoner van de eerste verdieping, belandde enkele meters lager op de grond aan de achterzijde van het gebouw.

Nog even bij bewustzijn

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over de man. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. Volgens familieleden was hij kort na de val wel nog bij bewustzijn.

Al snel bleek gisterenochtend dat Zapata mogelijk van het balkon geduwd werd. Na uren onderzoek is dat de piste waar de speurders van uitgaan. Er bleken gisteren verscheidene redenen om aan te nemen dat er aan de val een schermutseling voorafging. Zo werden in het appartement bloedvlekken aangetroffen en vonden de speurders ook een bebloede elektriciteitskabel. De moordbrigade van de federale gerechtelijke politie nam het onderzoek in de loop van de middag in handen.

Vrijpartij

De speurders zullen op zoek gaan naar een bezoeker die in het appartement aanwezig was in de uren voor de val van het balkon. Die zou samen met Jhonny naar huis zijn gegaan. Volgens familieleden van het slachtoffer gaat het mogelijk om een Colombiaanse kennis uit het uitgaansleven. Wat er binnen is gebeurd, voorafgaand aan de duw van het balkon, is voorlopig niet duidelijk. Omdat Jhonny gekleed was in pikante vrouwenkledij op het moment dat hij naar beneden viel, wordt vermoed dat de duw gebeurde na een uit de hand gelopen vrijpartij.

Gisteren was volgens onze informatie nog niemand opgepakt in het onderzoek. De helikopter die vrijdagvoormiddag boven Linkeroever ­cirkelde, was volgens de politie niet op zoek naar de verdachte in deze zaak.

Het slachtoffer is nog in levensgevaar. Gezien zijn toestand kon hij nog niet verhoord worden.