Het leven is altijd een beetje behelpen

Bent u niet volmaakt gelukkig? Uh-oh. Dan moet u misschien oppassen met surfen op Facebook en Instagram, waar het al weken wemelt van stralende mensen op stralende vakantieplekjes. De winnaars in ongebreideld vakantiegenot van de week zijn Natalia en An Lemmens, op Instagram te zien met oogverblindende glimlach in het overdonderende ­Virungapark in Congo, al moeten ze dat er wel bij ­zeggen want op de foto zie je alleen henzelf.

De verslaggeving volgen over Tomorrowland is ook niet aan te bevelen als u zich wat sip voelt. Ook daar krijgen mensen hun geluk maar niet op. Zelfs premier Michel en een aantal van zijn ministers trokken vrijdagavond naar de wereld waar Dimitri Vegas en Like Mike heersen en ze waren allemaal in opperbest humeur.

Het is een bekend fenomeen dat wie het lastig heeft, dat extra voelt als om zich heen iedereen uitgelaten lijkt. Vakanties en feestperiodes hebben soms juist geen ­gunstig effect op neerslachtigheid. De bekende en altijd bezorgde Leuvense psychiater Dirk De Wachter waarschuwde er vrijdag nog eens voor: “Vergeet toch niet dat er een groot verschil is tussen de binnenkant en de ­buitenkant van een mens. Ik heb het al vaak gezegd: in deze tijden van Facebook wordt die buitenkant nog meer ­benadrukt.”

De Wachter reflecteerde over het gezinsdrama in ­Leuven, waar een kennelijk zwaar depressieve neuro­chirurge haar tienerdochter doodde en ook zichzelf het leven had willen benemen.

De psychiater stelt dat we gefascineerd zijn door drama’s bij succesvolle mensen, omdat we dat van hen niet verwachten en naar hen opkijken. Maar hij weet beter: “Soms zitten er al eens mensen bij mij op de sofa die door de hele wereld bewonderd worden omdat ze zo fantastisch zijn. Maar bij mij zitten ze te wenen. Ik zie hun kwetsbaarheid wel.”

We werden van de week opgeschrikt door verscheidene drama’s: een man die zijn vrouw doodde op huwelijksreis in Egypte, de afgewezen bodybuilder die vier moorden pleegde, de horecaman die in Essen een deurwaarder bedreigde en werd neergeschoten door de politie ... Het zal wel toeval zijn, maar het is wat veel in korte tijd.

Het kan in elk geval geen kwaad om nog eens te constateren dat het leven altijd een beetje behelpen is. Of het begrotingstekort nu wat groter of wat kleiner is, of de buren nu naar exotische oorden zijn geweest terwijl u een week regen had in Sint-Idesbald, het is allemaal ­relatief.

Behalve natuurlijk het punt dat Antwerp afsnoepte van landskampioen Anderlecht op de allereerste speeldag van de Belgische voetbalcompetitie. Dat blijft een zaak van het allergrootste belang. Een zekere hiërarchie in waarden moet er zijn.