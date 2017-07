ROM Skippers halen drie gouden medailles op EK

Mechelen - De ROM Skippers uit Mechelen namen deze week deel aan het EK ropeskippen in het Portugese Braga. De ploeg mag met opgeheven hoofd naar huis, want de leden kaapten drie gouden medailles weg, een zilveren en een bronzen. Toch liep niet alles van een leien dakje, met veel binnen- en buitenlandse concurrentie.

De Mechelse delegatie met negen touwspringsters – of ropeskippers – was vorig jaar tijdens het WK in Zweden nog de primus van de klas. Ook Europa was klaar voor de Maneblussers, maar toch liep niet alles zoals verhoopt. De eerder matte prestaties bij het begin van het EK maakten plaats voor brons bij het beloftenteam, bestaande uit Fien Leplae, Mila Smout, Margaux Mortier en Anna Kestens, op het onderdeel Single Rope Pair Freestyle.

“De concurrentie uit landen zoals Zweden, Denemarken, Duitsland, Portugal en Hongarije was bikkelhard”, zegt trainster Evelien Moens. “Toch wisten we dat het niet bij die ene medaille zou blijven, we zetten door.”

Wereldrecord

Met resultaat. Donderdag haalde het +15-team met Elise ­Audiens (18), Emilie Van Heck (19), Floortje Putteman (20), Margot Schuurmans (18) en ­Paulien Derden (19) goud op het onderdeel Speed Double Dutch. Het team brak bovendien het wereldrecord met één sprong, van 612 naar 613. “Schitterend resultaat natuurlijk. Een overall-titel zat er voorlopig nog niet in.”

Fien Leplae werd gisteren Europees kampioene bij de beloften. “We gaan dus met een goed gevoel naar huis, al had ik persoonlijk wat meer podiumplaatsen in de overall ranking willen zien”, zegt de trotse coach.

Tien jaar oefenen

De 14-jarige Fien Leplae is erg gelukkig met haar eerste goud. Op het BK haalde ze al zilver. “Toen ik de medaille kreeg, besefte ik het nog niet goed, maar ik ben superblij”, zegt ze op weg naar een feestje in Portugal waar alle deelnemers verbroederen. Fien trekt op 1 september naar het derde middelbaar in het Sint-Romboutscollege in Mechelen.

Of ze haar medaille mee naar school neemt, is nog niet zeker. “Daar moet ik nog eens over nadenken, misschien doe ik het wel. Ik ben heel trots”, pronkt ze. Fien traint drie keer per week bij de Mechelse ROM Skippers. “Ik begon met springen in de derde kleuterklas, tien jaar geleden dus.”

De positieve invloed van haar zus en persoonlijke trainster Floor hebben Fien goed op weg gezet de titel weg te kapen in de overall categorie (30 seconden en 3 minuten speed, en Freestyle). Wereldkampioene Elise Audiens werd achtste in de overall ranking, Mila Smout behaalde zilver in het Freestylenummer.