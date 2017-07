Immens fitnesswalhalla op komst in Mortsel

Mortsel - In de loop van september start een aannemer met de bouw van de nieuwe vleugel van Fanatics Sports Factory in de Drabstraat. Het immense fitnessgebouw dat zo’n 3 miljoen euro kost, komt naast de huidige zaak. Wanneer de verhuis rond is, ruimen de oude gebouwen plaats ruimt voor het gloednieuwe politiekantoor van de zone Minos.

De voorbije maanden werd er al hard gewerkt op de site van Fanatics. In hetzelfde pand waar supermarkt Colruyt zit, achteraan het terrein, gebeurden al heel wat ingrepen. “Hier komen twee grote danszalen: Studio Boathouse, die zal lijken op een boot, en Studio Railway, genoemd naar de treinen die hier verderop passeren”, legt zaakvoerder Frans De Vos uit. “Vooraan komt meer dan 460 vierkante meter voor het stevigere werk met de gewichten. Dat is een verdubbeling tegenover de zaal van vandaag. Op de mezzanine kunnen vooral de dames zich uitleven. We zorgen met bokszakken en de zogenaamde TRX-kabels ook voor heel wat functionele training, die veel toegankelijker is dan crossfit. Je hebt hier alle ruimte die je nodig hebt.”

Passief gebouw

De nieuwe fitnesszaal wordt volledig opgetrokken als passief gebouw: ledverlichting, zonnepanelen, optimale isolatie… “Dat moet wel met zo’n grote ruimtes. We rusten het pand uit met een ultramodern besturingssysteem om zo het totale energieverbruik te regelen. Qua timing hopen we in het najaar van 2018 klaar te zijn en te verhuizen.”

Aansluitend laat De Vos de sloophamer los op de oude fitnessgebouwen. Alles gaat tegen de vlakte en de Minospolitie (Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wommelgem en Wijnegem, red.) krijgt er het centrale commissariaat. “Inclusief ondergrondse parking, cellen, bureaus en dergelijke”, licht de Fanatics-baas toe. “Ik vermoed dat Minos hier tegen 2020 haar intrek kan nemen.”

De eerste ontwerpen voor het politiegebouw passeerden inmiddels al de nodige instanties. Aan de politie- en de gemeenteraad nog om weldra de laatste administratieve details te finaliseren. Minos zal het pand voor een kleine dertig jaar huren van De Vos.