Kontich / Rumst - De politie, brandweer en een ziekenwagen zijn gisterenochtend naar een bedrijf aan de Duffelsesteenweg, ter hoogte van Kontich Kazerne, gestuurd.

Een arbeider was met zijn arm vast komen te zitten in een machine. De man kon ontzet worden en werd afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. “Het gaat om een vijftigjarige man uit Rumst”, zegt Dirk Fonteyne, commissaris van de lokale politie. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken wat er fout liep.