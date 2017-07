Brasschaat - Patrick Simons uit de wijk Driehoek zag zijn zonnebloemen tot een hoogte van 4,28 meter groeien. Dat moet een record zijn.

Het betreft een helianthus giganteus, die zijn naam duidelijk niet gestolen heeft. Patrick zaaide het exemplaar in april. “Volgens het doosje zouden de zonnebloemen maximaal 2,50 meter groot worden”, zegt Patrick. “Ik weet niet hoe het komt, maar hij is bijna dubbel zo groot geworden. Hij staat wel op een ideale plek in de tuin en draait mooi mee met de zon.”