Coach Marc Brys geeft stand van zaken voor laatste oefenwedstrijd Beerschot Wilrijk

Beerschot Wilrijk speelt vanavond om 18.00u in stadion De Visputten van RVC Hoboken zijn laatste oefenmatch voor de competitiestart. Geschikt moment dus om samen met coach Marc Brys een laatste stand van zaken op te maken.

Beerschot Wilrijk begon met acht nieuwe spelers aan de voorbereiding en mag terugblikken op een geslaagde oefencampagne. Vooral tegen eersteklassers Sint-Truiden en AA Gent toonde de ploeg van coach Marc Brys over heel wat voetballende kwaliteiten te beschikken. Er werden in elke match voldoende kansen gecreëerd, maar de afwerking liet te wensen over. Daarom wordt momenteel nog uitgekeken naar aanvallende versterking. Op uitzondering van de ­Brazilaan Octavio vielen er geen blessures te noteren. Positief was ook dat Youssef Boulaouali, vorig jaar uitgevallen met een kruisbandblessure, opnieuw kon aanpikken. Als hij straks weer volledig wedstrijdklaar is en zijn oude niveau haalt, kan Boulaouali beschouwd worden als een extra transfer.

Kortere voorbereiding

“Het was vooral aanpassen voor de nieuwkomers”, analyseert Marc Brys. “De jongens van vorig seizoen begonnen conditioneel en tactisch met een voorsprong. Zij waren beter voorbereid en weten wat ik verlang. Vooral de passing vind ik heel belangrijk. Daaraan moest dus gewerkt worden om de nieuwkomers in te passen. De voorbereiding was bovendien ook korter dan vorig seizoen.”

De trainer toont zich tevreden over de aanloop naar het nieuwe seizoen in 1B. “Iedereen heeft zich vrij vlot aangepast. Het blok van vorig seizoen staat er weer, waardoor ook de sfeer en de mentaliteit binnen de groep zijn gebleven”, klinkt het. “Maar belangrijk blijft de komst van een degelijke spits. Die kan er morgen zijn, maar dat kan ook nog even duren. Het is moeilijk om daar zicht op te krijgen. Hoe dan ook: Beerschot Wilrijk zal klaar zijn, maar we beschikken ook nog over een ruime groeimarge.”