Vraagprijs Pfaff-villa’s opnieuw verlaagd

Brasschaat - De twee villa’s van de Pfaffs, die al geruime tijd te koop staan bij het makelaars-kantoor Accent van Dave Volders – de echtgenoot van Lindsey Pfaff – zijn nog maar eens verlaagd in prijs.

Voor de woning in de Brasschaatse Guyotdreef moet nu 795.000 euro op tafel worden gelegd. Dat is een vermindering van 100.000 euro. De andere woning van de Pfaffs in de Kleine Heide in Maria-ter-Heide staat nu op 845.000 euro. Dat is 50.000 euro minder.

De woning in de Guyotdreef, waar de VTM-realityreeks De Pfaffs jaren werd opgenomen, staat op een oppervlakte van 3.560 vierkante meter en beschikt onder meer over een binnenzwembad. Aan de woning is ook nog een appartement verbonden. De villa staat al sinds 2009 te koop. De oppervlakte waarop de villa aan de Kleine Heide staat, bedraagt zo’n 4.000 vierkante meter.