Strijdend Antwerp haalt eerste punt binnen tegen landskampioen Anderlecht

Antwerp heeft in zijn eerste competitiewedstrijd op het hoogste niveau in 13 jaar meteen een puntje geraapt tegen landskampioen Anderlecht. Paars-wit toonde zich tegen een enthousiast Antwerp ook sloom in de eerste helft, maar versierde na rust voldoende kansen om een ruime zege te rechtvaardigen... Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Na dertien gruwelijk lange jaren maakte Royal Antwerp Football Club opnieuw zijn opwachting in de hoogste klasse. Weliswaar op een bouwwerf, maar dat kon de talrijk opgedaagde fans amper schelen. Ook Antwerp-coach Bölöni liet zich van zijn gekende onbeschroomde kant zien, en gooide nieuwkomers Arslanagic en Oulare meteen voor de leeuwen. Bij Anderlecht vielen er geen verrassingen te noteren in de basiself: Weiler bracht tegenover de Supercup enkel de herstelde Dendoncker weer in de basis, ten koste van Stanciu.

De Antwerp-fans toonden zich van hun meest sfeervolle kant Foto: Photo News

Als er punten uitgedeeld werden voor enthousiasme won Antwerp met ruime voorsprong. De Great Old stond scherp voor de seizoensopener op een volgepakte Bosuil, en drukte Anderlecht van bij het eerste fluitsignaal terug op de eigen helft. Het was niet altijd technisch zuiver en gevaarlijk maar de kampioen uit Brussel had het knap lastig met het energieke voetbal van de thuisploeg. Vooral Hairemans liet zich voor rust veelvuldig opmerken.

Hairemans was voor rust een gesel voor de Anderlecht-verdediging Foto: Isosport

Antwerp op enthousiasme

Op kansen was het echter lang wachten, ook al moest Sels enkele keren aandachtig uitkomen. Na een kwartier was het eerste kansje wel voor Anderlecht, maar Bolat stopte een schot van Hanni. Daarna schudde Chipciu zijn directe tegenstander af op de flank, maar niemand kwam inlopen op zijn scherpe voorzet. Ondertussen pakte Arslanagic de eerste gele kaart van het seizoen. In de 32e minuut was daar dan toch een goede mogelijkheid. De derde corner van de match was eindelijk de goede voor Antwerp, maar Jaadi wrong de kans aan de tweede paal de nek om. Hij knalde de bal over het doel van Sels.

Niet veel later kwam Anderlecht er snel en gevaarlijk uit op de counter. Teodorczyk had opties op links en rechts tegen een minderheid aan Antwerp-verdedigers, maar verloor domweg de controle over de bal. Weg kans. Aan de overkant moest Sels nog eens tussenkomen na een gevaarlijke run van Oulare en Spajic knikte een hoekschop naast. De 0-0 bij de rust was dan ook niet meer dan logisch.

Anderlecht wordt wakker na rust

Landskampioen Anderlecht werd pas na rust écht wakker, maar het drukte de thuisploeg wel meteen weg. Antwerp-verdediger Batubinsika kon een voorzet van Hanni maar nét voor de aanstormende Teodorczyk ontzetten, Chipciu kraakte tot tweemaal toe zijn schot, en op het uur duwde topschutter Teo een voorzet van zijn Roemeense ploegmaat centimeters naast het doel van Bolat.

Lukasz Teodorczyk verbijt zijn frustratie Foto: BELGA

Anderlecht voerde de druk met de slotfase in zicht steeds meer op. Zo moest Bolat een kwartier voor tijd tweemaal in één minuut ingrijpen: eerst nadat hij zelf een voorzet van Chipciu liet vallen om Hanni het scoren te verijdelen in de rebound, en even later - met de hulp van Jannes Vansteenkiste op de lijn - om een kopbal van Kara uit doel te houden.

Sven Kums kan niet geloven dat zijn Anderlecht nog steeds niet gescoord heeft Foto: Photo News

Antwerp kwam er nu enkel nog een zéér zeldzame counter uit, en tot meer dan twee amechtige schotjes van Stallone Limbombe leidde dat niet. De rood-witten moesten tegelijkertijd alle zeilen bijzetten om fysiek overeind te blijven tegen een drukkend Anderlecht, maar ook dat kon in de slotfase niet écht meer versnellen. Opnieuw Teodorzcyk kwam nog het dichtst bij de enige treffer van de wedstrijd, maar ook zijn gekruist schot werd gekeerd door Bolat.

De boodschap van de Antwerp-fans aan de rest van het land: “We don’t come in peace” Foto: Isosport

Alles om de eerste wedstrijd van Antwerp in eerste klasse na 13 jaar vagevuur te zien Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

De sfeer op de Bosuil was top Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Antwerp-coach Laszlo Bölöni Foto: Photo News

Ref Lardot floot een onberispelijke wedstrijd Foto: Photo News

Ook Sofiane Hanni kon Anderlecht niet over de meet helpen Foto: Photo News