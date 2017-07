Oud-Edegem ruimt op

Edegem - Vanaf 1 augustus sluit Café Oud-Edegem de deuren om plaats te maken voor de nieuwe eigenaars: Thomas en Maarten Ceusters, zaakvoerders van restaurant Faim.

De zaakvoerders beginnen vanaf 1 augustus aan de herinrichting van het café, dat ze, met oog voor de authenticiteit van het gebouw, in samenwerking met interieurinrichter Inside uit Brugge willen omtoveren tot een gloednieuwe foodbar. Donderdag 3 augustus zullen de twee broers de volledige inboedel van het oude café verkopen tegen spotprijzen. Die verkoop zal doorgaan van 16 tot 21u.

Cliënteel geruststellen

Er kan nog een laatste pintje gedronken worden aan de oude toog en de zaakvoerders geven een sneak preview van hun nieuw concept. “We hebben een aantal beelden opgevraagd die we aan de mensen kunnen tonen. We hebben wat geruchten opgevangen dat het huidige cliënteel van het café bang is dat ze hun vaste koffie ergens anders zullen moeten gaan drinken. Dat is zeker niet het geval”, zegt Maarten Ceusters.

In oktober zou foodbar Oud-Edegem de deuren weer openen.