Driedubbel huwelijk bij Antwerpse familie

Hemiksem / Niel - In Niel en Hemiksem vaarde vrijdag het huwelijksbootje drie keer uit. Op zich niets bijzonder, ware het niet dat de drie huwelijken binnen dezelfde familie plaatsvonden.

Groot feest vrijdag bij de familie Rottiers. Twee broers en een zus besloten namelijk om op dezelfde dag met hun partner in het huwelijk te treden. In Niel was het eerst de beurt aan Marc Rottiers en Carine Dresselaers en zus Clarisse en Kevin De Maeyer om elkaar het jawoord te geven. Vervolgens ging het met een Hummer limousine naar de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem waar broer Luc stond te trappelen om eeuwige trouw te beloven aan bruid Dominique Rochtus.

Het was Luc die zijn broer en zus op ideeën bracht. Clarisse vertelt: “Kevin en ik zijn intussen al zeventien jaar samen. Toen Luc aankondigde dat hij ging trouwen, begon het ook bij mij te kriebelen. Ook ten huize van mijn broer Marc en Carine weekte de aankondiging hetzelfde gevoel los. Samen met mijn kersverse schoonzus bekokstoofden we het plan om op dezelfde dag te trouwen.”

Verrassing

“Toen Kevin thuiskwam van zijn werk, verraste ik hem met ons idee”, lacht Clarisse. “Hier nu samen met mijn twee jongste broertjes als kersverse huwelijksparen zij aan zij zitten, geeft een heel speciaal gevoel. Leuk toch dat je dit samen kunt doen? Al was ik, al ben ik de oudste van de groep, toch best wel zenuwachtig”, giechelt ze.