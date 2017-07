Antwerpfans beleven wedstrijd vanop 30 meter hoogte

De gloednieuwe tribune 1 mag dan nog wel even op zich laten wachten, toch hadden enkele gelukkige Antwerpfans nu al tegen Anderlecht een uniek zicht op de wedstrijd.

Antwerp pakte voor zijn comebackmatch in eerste klasse uit met ‘Dinner in the Sky’. Enkele fans mochten aanschuiven aan een tafel die via een kraan een 30-tal meter de lucht in werd getrokken. Van op die hoogte konden ze genieten van een heerlijk avondmaal met de wedstrijd op de achtergrond. Een van de gelukzakken was onze sfeerreporter Bart De Vré.