Olen - Precies 456 warmeluchtballons stegen vrijdagochtend tegelijk op in het Franse Chambley, goed voor een nieuw wereldrecord. Midden tussen het pak hing Olenaar Bart Geeraerts met zijn cloudhopper.

De tweejaarlijkse meeting ­Mondial Air Ballons (MAB) in het Franse Chambley, vlak bij Metz, is het grootste luchtballonfestival van Europa. Tien dagen lang is het plaatselijke vliegveldje het mekka ...