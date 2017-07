Somber weer schrikt sportievelingen niet af

Ongetwijfeld het aandoenlijkste moment van de tweedaagse Herentals Fietst-Feest is de start van de kinderlopen. Jongens en meisjes vanaf de leeftijd van amper 2,5 jaar tot de middelbare school rennen dan zo snel hun korte beentjes hen kunnen torsen over de kasseien naar de aankomst. De kinderlopen lokten opnieuw verscheidene honderden sportievelingen.

Ook het muzikale namiddagprogramma met onder meer Ghost Rockers kon op een flinke opkomst rekenen. Bij de start van het avondprogramma met Christoff begon het te regenen, maar zijn fans ontvingen genoeg warmte van zijn uistraling.

De LU 2u van Hertals is intussen uitgegroeid tot een ware klassieker onder de recreatieve joggings. Dankzij de funloop en het opzet in estafettevorm is het bovendien een heel aantrekkelijke happening voor niet zo geoefende joggers. Ook hier had de regen amper vat op het deelnemersveld.