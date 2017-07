Lille / Mol / Hoogstraten - De zomervakantie is bijna halfweg. De bezoekerscijfers in de recreatiedomeinen waren deze maand lager dan in juli van de voorbije jaren. Tijdens het verlengde Hemelvaartweekend eind mei zaten meer mensen in het water dan de afgelopen vier weken.

In de Lilse Bergen in Gierle (Lille) staat de teller voor de maand juli op 17.500 bezoekers. Ter vergelijking: in het Hemelvaartweekend van 25 tot 28 mei kwamen in totaal 20.000 pootjebaders naar het ...