John McCain (80) keert terug uit ziekteverlof om wraak te nemen op president Trump

“Ik vond dit het juiste om te doen.” Dat was de verklaring die de Republikeinse senator John McCain gaf nadat zijn stem Trumpcare in elkaar had doen stuiken en hij de president een uppercut had gegeven. Er speelde bij de afgevaardigde uit Arizona meer dan alleen maar het “juiste”. Wraak zal de Vietnamveteraan – die al geregeld door de president werd vernederd – ook niet vreemd geweest zijn.