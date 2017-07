Het gezonde boerenverstand van Frederik Backaert: “Ook na een criterium drink ik enkel karnemelk”

Op de na-Tourcriteriums wordt hij even luid toegejuicht als Chris Froome of Oliver Naesen. Frederik Backaert (27) - vandaag in Mechelen aan de slag - brengt kleur in de koers. En niet alleen door zijn haar. De boerenzoon was een van de ontdekkingen in de Tour en ontvangt ons op zijn boerderij. “Een landbouwer heeft geen rustdagen. Zijn seizoen duurt 365 dagen.”