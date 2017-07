In Boom mogen 200.000 ‘people of tomorrow’ dan wel verbroederen en verzusteren, de échte Summer of Love ligt deze zomer al een halve eeuw achter ons. Vanaf vandaag presenteert Zaki (72) op Radio 1 muziek en verhalen uit die bewogen maar hoopgevende periode.

1967 is het jaar waarin de hippiebeweging doorbrak vanuit de wijk Haight-Ashbury in San Francisco. Waar was jij tijdens die gedenkwaardige zomer?

Ik was het jaar daarvoor bij BRT2 begonnen. Ik heb levendige ...