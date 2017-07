Dronken bestuurder rijdt voetgangers aan in Helsinki: één dode

In de Finse hoofdstad Helsinki is een man op een massa mensen ingereden. Volgens de politie viel er één dode en een vier gewonden.

Een waarschijnlijk dronken man is vrijdag in de Finse hoofdstad Helsinki ingereden op een groep mensen. Dat meldt de politie van Helsinki op Twitter. Daarbij is een persoon omgekomen en zijn verschillende gewonden gevallen. De bestuurder, een vijftiger, is opgepakt. Aan de radiozender YLE meldt een politieagent dat er geen aanwijzingen zijn voor een terreurdaad.

De omgeving is afgesloten, en de politie voert verder onderzoek. Het ongeval is gebeurd in het centrum van de stad.

Foto: AP

Foto: REUTERS