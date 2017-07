Jonge acteur brengt single ‘Eurodeals’ uit na bezoek McDonald’s

Herentals - De 16-jarige Amir Motaffaf heeft als rapper zijn eerste single ‘Eurodeals’ uit. Amir rapt onder de naam Perz en is bekend als Gamil uit de Ketnetserie 4Ever.

Naast zijn acteertalent heeft Amir ook muzikaal talent, dat bewijst hij met zijn nieuwe single Eurodeals, die te vinden is op Youtube, iTunes en Spotify.

“Samen met mijn vrienden ­Armin Mola (R-Mind) en ­Richmond ­Banahene (Richie) nam ik de single vorig jaar al op”, vertelt Amir. “Het liedje is ontstaan toen we onderweg waren naar een optreden in Leopoldsburg en we met zijn allen zin kregen in een Eurodeals-hamburger van McDonald’s. Daardoor begon ik te rappen op een instrumentaal nummer dat net op de radio was. Enkele maanden later zaten we in de studio en werd het liedje geschreven, eerder ter plaatse verzonnen, in minder dan 15 minuutjes.”

Puur voor plezier

Met het nummer wil Amir geen reclame maken voor McDonald’s. “We hebben contact gehad met de hamburgerketen maar een samenwerking is er niet van gekomen”, zegt Amir nog. “Het nummer namen we gewoon op voor ons plezier, we willen kinderen niet aanzetten tot het eten van fastfood.”

