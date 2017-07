Zitkeien alweer weg

Turnhout -

Schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen) heeft de zitkeien die vorige maand in de Lindekensstraat waren geplaatst om het verkeer af te remmen, alweer laten wegnemen. “We kregen signalen dat deze keien moeilijk zichtbaar waren en te laag voor de sensoren van bepaalde automerken. In samenspraak met de dienst Mobiliteit heb ik daarom beslist ze voorlopig te verwijderen en de toestand in augustus te evalueren. Mogelijk komt er iets anders om de snelheid van het autoverkeer af te remmen.”