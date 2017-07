Amerikaanse studente kunstgeschiedenis verblijft een jaar in ’t stad: “Ook in de 16de eeuw was Antwerpen al heel divers”

Antwerpen - Een volledig jaar heeft de Amerikaanse kunstgeschiedenis-studente Katharine Campbell (30) het Antwerpen van de zestiende eeuw bestudeerd. Haar besluit is verrassend: “Antwerpen was in die tijd bijna even kosmopolitisch als vandaag.” Volgende maand loopt haar studietijd af en keert ze voor het eerst terug naar de VS. Dat zijn dan de VS van Trump. “Ik vrees een ander land aan te treffen, zucht ze.”

Katharine Campbell is afkomstig uit de staat Michigan in de ‘Midwest’. Ze verblijft sinds augustus 2016 met haar vriend in Antwerpen om haar doctoraat over zestiende-eeuwse kunst uit de Nederlanden ...