Aru past voor Na-Tour Criterium Mechelen, Démare nieuwe grote naam

Mechelen - Het organisatiecomité van het Maneblusser Na-Tour Criterium Mechelen deelt mee dat Fabio Aru heeft afgemeld. De renner van Astana is oververmoeid en kampt met knagende blessures na een slopende Tour.

De organisatie is er wel in geslaagd om op zeer korte tijd drie vervangers te strikken. De eerste nieuwe grote naam is Arnaud Démare. De Fransman van Française des Jeux won een rit in de afgelopen Tour waar hij bovendien ook even het groen droeg. Hij werd in juni ook nog Frans kampioen en won in het verleden al Milaan-Sanremo.

Verder werden ook nog twee Belgische renners van Wanty-Groupe Gobert vastgelegd. Pieter Vanspeybrouck wist zich enkele keren te plaatsen in de massasprints van Tour. Thomas Degand werd dan meer 35ste in het eindklassement.

Het derde Na-Tour Criterium Mechelen gaat zaterdagavond door op de Grote Markt van 15 tot 23.30 uur.