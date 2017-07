Amerikaanse Simone Manuel houdt Sarah Sjöström van wereldtitel op 100 meter vrije slag op WK zwemmen

Olympisch kampioene Simone Manuel heeft zich vrijdag in het Hongaarse Boedapest ook tot wereldkampioene op de 100 meter vrije slag gekroond. In 52.27 liet de 20-jarige Amerikaanse de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström vier honderdsten achter zich. De Deense Pernille Blume zwom in 52.69 naar brons.

Sjöstrom had eerder deze week nog haar eigen wereldrecord aangescherpt. Tijdens de 4x100 meter vrije slag dook ze als eerste vrouw onder de 52 seconden (51.71). Het is het derde WK op rij dat de 23-jarige Zweedse met zilver vrede moet nemen op het koninginnenummer. Op de Olympische Spelen in Rio pakte ze vorig jaar brons. Simone Manuel deelde daar het goud met de Canadese Penelope Oleksiak. Maandag verlengde Sjöström wel al haar wereldtitel op de 100 meter vlinderslag.