Chirurge UZ Leuven “wilde zelf uit het leven stappen” nadat ze dochter doodde

De Leuvense neurochirurge M.D. heeft vandaag bekend dat ze eerder deze week haar dochter om het leven bracht. Dat bevestigt Jef Vermassen, de advocaat van M.D., aan Nieuwsblad.be. “De bedoeling was dat moeder en dochter samen uit het leven zouden stappen. De zelfmoordpoging van de moeder mislukte.”

Woensdagnamiddag trof de vriend van de moeder het meisje levenloos aan op hun appartement in de Vaartstraat in Leuven. Meteen zette de politie de zoektocht in naar de moeder. Een paar uur later werd de vrouw klemgereden aan een snelwegoprit.

De moeder is een 49-jarige neurochirurge aan het UZ Leuven en behoort tot de top in haar vakgebied. Onmiddellijk na haar arrestatie kon de vrouw niet worden verhoord. Ze was te verward en depressief omdat haar dochter opnieuw was hervallen van haar hersentumor.

Vechtscheiding

De dochter streed al een paar jaar tegen de ziekte. “De ziekte had het meisje depressief gemaakt. Ze wilde niet meer leven”, zegt Jef Vermassen, die de advocaat is van de moeder.

Ook de moeder zat in een diepe depressie. Niet alleen door de ziekte van haar dochter, ze was ook nog eens in een vechtscheiding verwikkeld.

Vrijdag bekende de moeder dat ze haar dochter dinsdag om het leven bracht. “Maar het was de bedoeling dat de depressieve moeder nadien zelf ook uit het leven zou stappen. Haar zelfmoordpoging is mislukt,” zegt haar advocaat Jef Vermassen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan contact opnemen met het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.