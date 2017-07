Deze trucker liet een grote tattoo zetten, maar nu is iedereen met hem aan het lachen

Een grote tattoo laten zetten, dat geeft je een stoer uiterlijk, zo denken veel mensen. Maar de nieuwe inkttekening van de Britse Kenny Ollerenshaw werkt alleen maar op de lachspieren. Op zijn hals en zijn borst is er een miniversie van zijn lijf getekend, die een stang vastgrijpt. Dat in combinatie met zijn hoofd, zorgt voor een hilarisch beeld.

Foto: Facebook

Een pijnlijke affaire nochtans, zo’n grote tekening van vlees en bloed op je lichaam laten tatoeëren. Toch moest de 36-jarige trucker uit Silloth in het Verenigd Koninkrijk er vooral mee lachen.

De vader zegt dat de adrenaline hem door de eerste uren van de sessie kreeg. “Nu besef ik het pas echt. Ik blijf altijd maar in de spiegel kijken. En dan denk ik: dit is gewoon gek.” Hij had nooit verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen. “Mijn zoon vond het cool, maar dat het viraal zou gaan dat had ik nooit gedacht. En dan hebben ze het best nog niet gezien. Je moet maar eens kijken wat er gebeurt als ik mijn borsten beweeg”, lacht de man wiens foto’s nu al meer dan een miljoen keer gedeeld zijn op Facebook.

“Ik noem het een interactieve tattoo”, lacht zijn tatoeëerder Richard Batey van de Immortal Art Studio in Carlisle. “Hiermee kan hij iedereen in de ruimte aan het lachen en het praten krijgen. Gewoon door te praten over de schok. Grappig, toch?” De man zet dan ook zijn werk verder, “want er komt nog veel meer”, klinkt het.

Foto: Facebook