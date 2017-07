Alejandro Pozuelo blijft dan toch bij Racing Genk

Racing Genk maakte vrijdag op zijn website bekend dat kapitein Alejandro Pozuelo zijn contract verlengd heeft tot 2021. Ondanks andere aanbiedingen blijft Pozuelo toch bij Racing Genk.

De 25-jarige Alejandro Pozuelo blijft bij Genk. Racing Genk en haar Spaanse spelverdeler verlengen de huidige overeenkomst, die tot 2019 liep, tot 2021.

Pozuelo kwam aan in Genk in augustus 2015. Sindsdien was hij goed voor 91 wedstrijden, 12 doelpunten en maar liefst 31 assists. Na passages bij Swansea City en Rayo Vallecano bloeide de Spanjaard helemaal open bij Genk. Als creatieve draaischijf op het middenveld was Alejandro één van de sterkhouders in de succesvolle Europa League campagne van 2017.

Drie weken geleden vertelde Pozuelo nog aan een Spaanse krant dat hij graag naar Spanje wou terugkeren.“Dat zou voor mij de ideale stap zijn”, vertelt hij. “Maar ik heb in Genk nog twee jaar contract en ze willen me daar aan houden. Ze vragen veel geld voor mij en dat bemoeilijkt een terugkeer.” Mogelijk blijft Pozuelo dus niet tot het einde van zijn contract, in 2021.

“Ondanks andere mogelijkheden, waaronder een terugkeer naar Spanje, kiest ook Pozuelo voor het plan van KRC Genk. De club kijkt ernaar uit om Alejandro weer aan het werk te zien in de Luminus Arena”, schreef Racing Genk op zijn website.