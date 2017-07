Ware nachtmerrie voor spinnenhaters: vrouw vindt gigantisch nest met meer dan honderd krioelende spinnen in

Als u zich daarnet nog kiplekker voelde, dan kan daar nu verandering in komen. De Amerikaanse Amy Donovan heeft namelijk een video gedeeld van een gigantisch spinnennest. Ze krioelen overal in het rond en zijn op zijn minst met honderd. HONDERD!

Wat een ware nachtmerrie zou zijn voor zowat 90% van de bevolking, is een echt cadeau voor Amy. Zij vond namelijk een spinnennest in haar Australisch huis, waar een gigantische jachtkrabspin haar jongen aan het voeden was. “Ik heb hen water gegeven want het is heel belangrijk voor de spinnen om gehydrateerd te blijven”, aldus Amy. “Ik heb de moeder zelfs een naam gegeven: Mrs. Flufferbum!”

En alhoewel de spin er allesbehalve ‘fluffy’ uitziet, is Amy toch in de wolken. “De Australische natuur is zo geweldig, het land heeft echt fantastische insecten en spinnen. Ik hoop dat alle spinnenbaby’s hier zullen blijven om mijn andere tien jachtkrabspinnen in huis te vergezellen.”