Wat kan je doen tegen puistjes? 'Dr Pimple Popper' geeft advies

De kans is klein dat de naam Sandra Lee u iets zegt, maar haar bijnaam 'Dr Pimple Popper' doet misschien wel een belletje rinkelen. De Amerikaanse dermatologe is een hit op Youtube met haar filmpjes waarin ze kijkers trakteert op niet al te smakelijke beelden van puisten en cystes die uitgeknepen of opengesneden worden. Aan de Australische krant Daily Mail deelt ze haar tips tegen acne.

Of je nu gefascineerd blijft kijken of gedegouteerd wegklikt, de kans is groot dat je minstens één filmpje van 'Dr Pimple Popper' hebt gezien. Sandra Lee wordt gevolgd door bijna drie miljoen mensen en haar filmpjes zijn miljarden keren bekeken. "Mensen hebben interesse om meer te weten te komen over dit soort dingen, zeker vrouwen", zegt ze.

"Je krijgt geen puisten van pizza"

Als expert ter zake maakt Lee komaf met enkele mythes over acne. "Acne bij volwassen vrouwen is meestal hormonaal en hangt af van de cyclus", zegt ze. "Stress kan het erger maken en wat je eet heeft ook een invloed, maar niet zo'n grote als soms wordt gedacht. Ik zeg altijd dat je geen puisten krijgt van pizza tenzij je hem over je gezicht smeert." Dat veel water drinken je een zuivere huid geeft, is nog zo'n fabeltje. "Natuurlijk is het goed om water te drinken, maar eens je gehydrateerd bent, zal meer water alleen maar leiden tot meer wandelingen naar de badkamer."

Niet knijpen

Als je last hebt van puistjes, ga ze dan niet zomaar uitknijpen. "Wacht tot er een 'kopje' op de puist zit, dan weet je dat wat eronder zit, klaar is om er uit te komen", zegt ze. Voor het zover is, kan je alleen maar afwachten en proberen om het proces te versnellen met een warm compres. "Het is moeilijk om er af te blijven, ik weet het. Op dagen waarop je het huis niet uit moet, kan je er best gewoon een pleister op plakken."

Om acne te voorkomen, helpen anti-onstekingscrèmes met benzylperoxide, een ingrediënt dat de bacteriën bestrijdt die de roodheid en irritatie veroorzaken. Heb je veel last van acne, consulteer je best een dermatoloog.

Niet te veel wassen

Eén van de meest gemaakte fouten: je gezicht te hevig en te vaak wassen, zegt Lee. "Je moet natuurlijk proper blijven, maar overdrijf niet met scrubben. Mensen wassen vaak te veel en ze overdrijven ook met cleansers en toners die acne zouden bestrijden. Het enige wat je hoeft te doen, is 's avonds je gezicht wassen met een milde zeep zodat je vuil, make-up en zweet afwast - iets drastisch is niet nodig."