Tijdreis naar de belle époque in Kapelse B&B Villa Acacia

Kapellen / Putte-Kapellen -

De Smoldersklok, het Mastenbos en het Beukenhof mogen dan de moeite waard zijn, veel is er voor toeristen niet te beleven in Kapellen. En toch draait Villa Acacia, de B&B van Chris Wouters, al 12 jaar op volle toeren. Het schitterende belle époquehuis ligt pal in het steeds drukkere centrum, maar is toch een oase van rust.