Lokeren moet aanvoerder Overmeire enkele weken missen

Lokeren - Lokeren moet de nieuwe competitie aansnijden zonder Killian Overmeire. De middenvelder en aanvoerder van de Waaslanders heeft een scheurtje in de adductoren en is drie tot vier weken buiten strijd, zo laat Lokeren vrijdag weten.

Overmeire liep de blessure vorig weekend op in een oefenmatch tegen Roeselare (2-0). Hij moest toen na 36 minuten naar de kant. Op een eerste echo was er geen scheurtje te zien, maar die diagnose is bijgesteld.

“Een nieuw onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dan toch een scheurtje is in de adductoren van Killian Overmeire”, laat Lokeren weten. “Het revalidatieproces zal drie à vier weken in beslag nemen.”

Lokeren ontvangt zaterdag in de vooravond (18u) op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen vicekampioen Club Brugge.