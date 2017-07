Tomorrowland-organisatie heeft smaak te pakken: “We willen elk jaar twee weekends”

Boom - De organisatie van Tomorrowland heeft vrijdagmiddag voor de camera’s van VTM NIEUWS haar wens uitgedrukt om vanaf volgend jaar altijd twee weekends te voorzien. “Als de gemeenten toestemming geven, staat niets ons in de weg”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

De eerste keer dat Tomorrowland uit twee weekends bestond was in 2014, toen de organisatie voor het tienjarige jubileum iets extra’s uit haar hoed toverde. De editie van dit jaar is dus nog maar de tweede keer dat het populaire dancefestival uit twee weekends bestaat. Dit om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar toegangstickets.

Voor de organisatie mag dit gerust doorgevoerd worden bij elke volgende editie van Tomorrowland. “We hebben een milieuvergunning tot 2033”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “In principe mogen wij zeker tot dan een dubbel weekend organiseren. We gaan dat jaar per jaar bekijken en de gemeenten Boom en Rumst moeten telkens hun toestemming geven. Als dat gebeurt, staat niets ons in de weg om twee edities te organiseren.”

Volgens Wilmsen zou dit bij de buurtbewoners niet in het verkeerde keelgat schieten. “Ondertussen zijn ze wel heel blij met dit festival. Alle rechtszaken zijn achter de rug en we voelen een heel positieve vibe, getuige ook ons buurtfeest voor tienduizend buren die met een warm gevoel daar zijn vertrokken.”