Chinees na 19-voudige moord ter dood veroordeeld

Een 28-jarige Chinees, die vorig jaar zijn ouders en 17 andere mensen met een pikhouweel zou hebben doodgeslagen, is door een rechtbank in de provincie Yunnan in het zuidwesten van China wegens meervoudige moord ter dood veroordeeld. Dat meldde het persbureau Xinhua vrijdag.

De man werd in september gearresteerd nadat in een dorp in Yunnan 19 lijken in hun huizen werden aangetroffen. Volgens de lokale krant Chengdu Business Paper had de man blijkbaar zware gokschulden en zou hij zijn ouders om geld gevraagd hebben. Toen die hem weigerden te helpen, sloeg hij hen dood.

Om die dubbele moord te verdoezelen, zou hij dan de huizen van de buren zijn binnengelopen en daar nog eens 17 mensen, waaronder drie kinderen, hebben gedood. Televisiebeelden van lokale zenders toonden destijds de verdachte, die geboeid werd afgevoerd en later door de politie werd verhoord.

Hoewel het om een van de zwaarste geweldsmisdrijven in lange tijd in China ging, berichtten de staatsmedia slechts in beperkte mate over de zaak. Het bleef ook lang onduidelijk welk wapen de man had gebruikt. Omdat het privébezit van vuurwapens in China verboden is, worden voor gewelddadige delicten vaak messen of ook zelfgebouwde springtuigen aangewend.

(belga)