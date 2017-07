Lokeren weert attractie voorlopig van kermis na dodelijk ongeluk in VS

Volgens de burgemeester van Lokeren Filip Anthuenis is er geen sprake van dat kermisattractie G-Force volgende week vrijdag mag opstarten op de kermis van Lokeren.

Woensdag vielen in de Amerikaanse staat Ohio een dode en 7 zwaargewonden nadat een wagen van de arm van een gelijkaardig toestel afbrak. Op 4 augustus staat een FRB24 van de Nederlandse constructeur KMG op de kermis van Lokeren onder de naam ‘G-Force’. Tenzij uitbater Sebastien ­Dotremont bijkomende keuringsrapporten kan voorleggen, mag de attractie niet opstarten.

Eerder had constructeur KMG aan alle eigenaars van attractietype FRB24 ‘Fireball/Afterburner’ en MVT23/MVT24 ‘Move-it’ gevraagd om hun toestel stil te leggen zolang het onderzoek naar het ongeval in Ohio loopt. “Maar we hopen dat tegen eind volgende week het probleem gevonden is”, zegt Dotremont in Het Nieuwsblad.

De keuring gebeurt door erkende instanties en de brandweer controleert de attractie systematisch, nog voor elke kermis van start gaat. In Lokeren volgt donderdag een keuringsronde van alle attracties door de bevoegde instanties en wordt extra aandacht geschonken aan de ‘G-Force’. “Ofwel wordt de attractie positief gekeurd tegen volgende week vrijdag, ofwel niet”, reageert burgemeester Anthuenis. “Mogelijk zijn er tegen dan nieuwe elementen die een opstart mogelijk maken. Maar zoals het er nu naar uitziet zal dat niet het geval zijn en staat er geen G-Force op de kermis.”