Hillary Clinton neemt in nieuw boek geen blad voor de mond

Politica en Democrate Hillary Clinton verloor zo’n 9 maanden geleden de presidentsverkiezingen van de VS. Het was Republikein Donald Trump die aan het langste eind trok en nieuwe president van Amerika werd. Hoe ze die verkiezingen en dat verlies beleefd heeft, heeft Clinton in een boek neergeschreven. De titel voor dat boek is eindelijk bekend.

Dat boek zal uitkomen in september en zal de titel “What happened” (“Wat er gebeurd is”, red.) krijgen. “Het was moeilijk om dat boek te schrijven”, zegt Clinton op Twitter. “Maar dat geldt ook voor elke dag die we meemaken. Het laven gaat verder, zo ook de strijd. Ik hoop dat het iets uithaalt.”

Foto: AFP

Clinton zal in het boek naar eigen zeggen geen blad voor de mond nemen. “Ik zal alles vertellen”, zo zegt ze in de inleiding van haar boek. Omdat ze geen campagne meer voert en geen officiële politieke functie meer heeft, “kan ze voluit spreken” over de kiescampagne van november 2016, die een van de meest onvoorspelbare en controversiële was in de Amerikaanse politieke geschiedenis.

Bij die kiescampagne werd Donald Trump, een beetje tegen de verwachtingen in, uiteindelijk president van de VS.