Aanhouding verlengd van verdachte voor moord op jarige Yves

Stabroek / Ekeren - Tom V., de 24-jarige verdachte die de moord op Yves Van Oers (37) uit Ekeren heeft bekend, wordt langer aangehouden. De man uit Stabroek kende het slachtoffer vanop café in Mariaburg.

V. werd 24 uur nadat het lichaam van Yves Van Oers werd aangetroffen, al door de speurders ondervraagd. Daar legde hij bekentenissen af, bevestigde parketwoordvoerster Lentle Jespers woensdag.

De dader van de moord werd aangehouden op verdenking van moord en is opgesloten in het arresthuis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Vrijdagochtend raakte bekend dat zijn aanhouding wordt verlengd.