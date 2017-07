Vrouw en dochter incasseren klappen aan zee: “Een man fluimde in mijn gezicht”

Blankenberge - Een gezellige daguitstap naar de kust eindigde woensdag in het ziekenhuis voor Jenny Faddar (32) en haar moeder Francoise Raepers (54). De twee werden afgeranseld na een conflict over hun hond met vier mannen en vrouwen uit Antwerpen. “Zelfs mijn dochter van 13 werd geslagen met een kruk”, zeggen ze in Het Nieuwsblad.

“Mij zien ze niet meer terug in Blankenberge, ik ga wel naar een andere badplaats.” Jenny Faddar (32) uit Marke was donderdag nog altijd niet bekomen van wat haar woensdag overkwam aan de kust. De vrouw was er samen met haar drie kinderen van 13, 11 en 5 jaar en haar moeder Francoise Raepers (54) uit Lauwe.

“Ook mijn broer en tante waren mee. Het moest een plezierige dag worden: eerst wat winkelen en dan met de kindjes naar het strand.”

Maar na het winkelen veranderde de daguitstap plots in een nachtmerrie voor de familie. Terwijl de kinderen op de Zeedijk een hamburger bestelden, kwam het tot een conflict tussen Francoise en vier mannen en vrouwen uit Antwerpen. Beide partijen hadden een hond bij die iets te enthousiast reageerde toen ze elkaar zagen.

“Mijn mama riep dat Diesel moest zitten en gaf hem een tik op de kont. Maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij die mensen. Ze riepen dat ze een dierenbeul was.”

Fluim in het gezicht

Jenny zag het tafereel gebeuren en wilde tussenbeide komen. Maar de situatie escaleerde volledig. “Een van die mannen was ‘gene normalen’ en fluimde in mijn gezicht omdat ik opkwam voor mijn moeder. Die vrouwen trokken mij bij mijn haar in de grond. Ondertussen sloeg een man, die wandelde met een kruk, mijn moeder in de grond. Ze kreeg de kruk tegen haar slaap en was bewusteloos.”

Ook Jenny kreeg de volle lading. Ze draagt sinds gisteren een nekbrace, verloor een stukje van haar tand, heeft builen op haar hoofd en als ze ademt doen haar ribben pijn. “Zelfs mijn dochter van 13 kreeg een slag van die man toen ze zijn kruk wilde afnemen. Ik zat in een bolletje op de grond, in de hoop dat hij zou ophouden, maar hij bleef kloppen op mijn hoofd, terwijl die vrouwen stampten. Ik mag van geluk spreken dat ik er nog ben.”

Hersenschudding

Een winkeluitbater die alles zag gebeuren, belde een ambulance en de politie. Francoise werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze houdt een zware hersenschudding over aan het voorval en moet soms overgeven.

Jenny stapte nog eens naar de politie in Kortrijk om klacht in te dienen tegen onbekenden omdat ze het gevoel had dat ze niet werd geholpen door de Blankenbergse politie. “Maar er is een proces-verbaal door ons opgesteld”, verduidelijkt woordvoerder Philip Denoyette van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke. “Alle partijen zijn geïdentificeerd. Er zijn ook twee getuigen verhoord en we hebben zelfs een filmpje waarop alles duidelijk te zien is. Het gaat hier om duw- en trekwerk door beide partijen”, nuanceert de woordvoerder. “Het dossier wordt overgemaakt aan het parket, dat zal beslissen wat voor gevolg eraan wordt gegeven.”