Antwerp kan tegen Anderlecht al rekenen op aanwinst Oulare

Antwerp werkte zijn laatste training af met de achttien spelers die op afzondering gingen. Zij vormen in principe de wedstrijdselectie. Daarbij ook nieuwkomers Arslanagic en Oulare.

De transfer van ­Oulare werd ’s avonds laat geofficialiseerd en daardoor is hij ook al speelgerechtigd. De kans bestaat dat ­Bölöni zijn nieuwe aanvaller meteen voor de leeuwen gooit. Dierckx is er straks niet bij. Hij was aan de beterhand na zijn blessure, maar werd gisteren ziek en trainde niet.