Groen-gemeenteraadslid Leo Rens onverwacht overleden

Zandhoven / Pulle - Leo Rens (56) uit Pulle, al elf jaar gemeenteraadslid voor Groen in Zandhoven, is dinsdagavond overleden. Hij was ook plaatselijk voorzitter van Groen.

Sinds het verdwijnen van s.pa uit de gemeenteraad, was Leo Rens eigenlijk nog de enige linkse stem in de gemeenteraad. Rens stapte zelf uit het leven. Hij was al een tijdje ziek en moest twee gemeenteraadszittingen verstek laten gaan, al stuurde hij altijd nog nauwgezet - op uitzondering van de laatste - zijn voorbereiding door naar de pers. Bij de opening van het sociaal woonproject De Blokskens half juni was hij wel nog aanwezig, als groot pleitbezorger voor meer sociale woningbouw in Zandhoven.

Leo Rens - die opgroeide in Pulderbos - stond bekend als een zeer geëngageerd persoon, die actief was in de Wereldwinkel, maar recenter ook mede-oprichter was van de energiecoöperatieve Zonnewind. Vorig jaar kwam hij op de dorpsdag in Pulle nog pottenbakken met de kinderen. Iedereen over alle partijgrenzen heen is aangeslagen. “Psychische problemen zijn zo ongrijpbaar”, reageert Marjet Brangers van Groen.

“Leo voelde zich niet goed, hij klaagde dat hij niet meer kon slapen en zich hierdoor niet kon concentreren. De professionele hulp bracht geen beterschap. Het moet moeilijk zijn als er maar geen lichtpuntjes komen. Over zijn opvolging willen wij op dit moment zelfs nog niet eens nadenken, daarvoor is het nog veel te vroeg. Zijn stoel zal op de volgende gemeenteraad gewoon leeg blijven. Uit de reacties die wij krijgen merken we wel dat hij het respect genoot over de partijgrenzen heen.”

Richard Bastanie (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad, betoonde uit naam van de hele gemeenteraad zijn medeleven aan de familie. Hij zei dat Leo op de eerstvolgende gemeenteraad passend herdacht zal worden.

Rens stond bekend als iemand met dossierkennis, die misschien in tegenstelling tot zijn voorgangers bij Groen in de gemeenteraad geen tafelspringer was of hoge woorden gebruikte, maar altijd heel rustig en gedreven zijn standpunten uiteenzette, zonder zijn stem te verheffen. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.