Deurne - In de eerste helft van juli hebben 95 sluikstorters in Deurne een proces-verbaal gekregen op basis van camerabeelden. Eén man is zelfs zeven keer in drie weken betrapt. “Een signaal dat we sluikstorten niet ongestraft laten”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Eind juni werden in Deurne 21 nieuwe veiligheidscamera’s geplaatst. Dertien daarvan waren al vanaf het begin van deze maand operationeel. Ook de rest van de camera’s is ondertussen in gebruik genomen.